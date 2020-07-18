陸媒《環球時報》18日社評〈中國共產黨是誰？華盛頓該補這堂課〉指出，《紐約時報》爆出美國政府正在商討禁止所有中共黨員及其家屬赴美旅行的動議。這一設想的荒唐性難以置信。在華盛頓最初提出這個動議的是什麼人？這是一個有豐富國際關係經驗的大國好意思玩的地緣政治衝浪嗎？他們了解中國共產黨嗎，了解大陸社會嗎？

社評稱，先說中共9300萬黨員隊伍的龐大程度，是西方人無法想像的，它比德國總人口還多，如果美國的制裁目標還包括中共黨員家屬，只算配偶、孩子和父母，加起來就至少3億人，與美國總人口相當，如果再加上岳父母、兄弟姊妹等親屬，大概一半大陸人都要包括進去。

社評強調，中共不是西方那種政治生態下的政黨，中共與西式政黨在規模、宗旨、運行機制和所發揮作用各個方面都有質的區別，是性質上完全不同的政黨。可以說中共對應的根本就不是英語中的party，而且隨著中共的不斷自我發展和重塑，英語中沒有一個概念能夠真正與它對應。

社評認為，大部分中共黨員都是年輕時加入人通常有理想、在工作中有比較強的業務表現，同時富有集體主義精神，熱心腸，在小環境中口碑比較好。新冠疫情期間，「共產黨員先上」又一次成為抗疫前線的普遍口號，而且實際情況也的確如此。很多醫護人員，包括不幸感染並失去生命的李文亮，都是中共黨員。

社評表示，主張把中共從中國大陸和大陸人民中間摘出來，進行所謂「精準打擊」，是美國少數執政菁英的幻想和蠱惑。就好比要攻擊一個人的心臟和他的神經系統，但宣稱對這個人的整個身體很友好一樣虛偽、狂妄。與所有中共黨員作對，毫無疑問就是與大陸人民作對，是要打擊大陸社會謀發展、促進步最承重的部分。

社評批評，美國本屆政府如今公開與中共為敵，這是要在兩個國家和兩國人民之間播種深仇大恨，讓雙方的鬥爭不再是利益之爭，而變成根本的對抗。陸美是當今世界最大的兩支綜合力量，都是核大國，有著極強的戰略動員力。歷史不是瞎子，如此瘋狂地毒化21世紀，一定會遭報應。

(中時 )