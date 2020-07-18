民進黨政二代近期屢屢出包！包括總統府秘書長蘇嘉全外甥張仲傑涉弊案以及行政院長蘇貞昌的3女蘇巧純所經營的「二三設計」，遭直質疑「靠爸」取得政府標案。有評論認為，以清廉、勤政、愛鄉土為訴求的民進黨在台灣政壇已經沒對手，但要當心栽在這些政二代手上。

國民黨立法院黨團日前指出，蘇嘉全外甥張仲傑經調查有4件弊案，張仲傑將公司員工旅遊交給次子承包。公司的物資採購也由長子負責，員工衣服由妻子開設的公司直接採購。未料，相關調查公文遭時任的經濟部長沈榮津列為密件。對此，張仲傑因不滿遭抹黑，辭唐榮總經理。蘇巧純所經營的「二三設計」，遭國民黨革實院長羅智強質疑「靠爸」取得政府標案，引發不小風波！對此，蘇巧純則宣布，在蘇揆任內不再投標任何層級政府標案。據《中評社》評論指出，民進黨得當心栽在這些政二代手上。

該評論認為，民進黨創黨至今已發展成派閥政治、家族政治，不僅政二代，還出現了政三代。政治家族多，且逐漸發展成政商家族，以政治來恩庇家族事業，步上國民黨昔日地方派系腐敗的後塵。該評論示警，當民進黨清廉、勤政的創黨精神四散後，吃相難看將是民進黨重大致命傷。

(中時電子報)