監察院日前公開政治獻金收支結算表，在2020總統選舉期間，爭取連任的總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜皆有付費上過網路節目《博恩夜夜秀》，價碼不一樣。蔡支付13萬元、韓是兩筆共31.5萬元，韓給的金額是蔡的兩倍以上，驚人的收費差異引起網友們議論。

《博恩夜夜秀》主持人博恩面對外界質疑，昨(17日)晚一次解釋所有爭議，他在Youtube上表示，蔡韓收費不同，是因為節目的季度不一樣，收費標準也跟著變動，蔡是上第二季第一集，韓是第三季，而第三季的標準是「其他人10萬、總統參選人30萬」，博恩說「兩人上節目的時間序不一樣不能混為一談，不會因為政治取向收費不一」。

但有些人公開表示自己沒付錢也有上過《博恩夜夜秀》，博恩轉述製作人的話解釋，「博恩夜夜秀是私人企業，老闆當然有請客的權力，而現在被請客的人出來說自己沒付錢，或許以後請客前會再多想一下，現在有一點後悔了。」

同時，博恩也向所有相信他們沒有收錢的觀眾道歉，表示經過一段時間思考，覺得在情感上應該要揭露收了政治人物錢，讓他們上節目這件事，但過去卻從未對外說明「跟大家說一聲對不起」。

最後博恩也說明，在節目上突然打給韓國瑜的橋段是真的「不是Set好的！一直到節目開播前，我都真的不知道那是不是韓國瑜本人的電話，也不知道他會不會接，接了之後講什麼，都是當下真實的情緒反應」，但也坦言那時就已知道韓國瑜有想上節目的意願。

翻攝自 STR Network youtube

(中時電子報)