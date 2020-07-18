基隆市政府公告修正基隆市遙控無人機飛航活動區域時間及其他管制事項，即日起全面生效，其中，新增包括海軍營區、地方法院、協和發電廠廠區及外木山油槽等地，都不得使用空拍機，違者最高可處30萬元罰鍰，但市府交通處公共運輸科長陳建旻表示，基隆多處熱門景點，並沒有禁航，仍可使用無人機空拍。

陳建旻指出，交通部民用航空局會定期更新遙控無人機禁航區域，其中最近和平島公園原本為禁航區，最新公告將禁航範圍縮小，開放部分海域可使用。

其他禁航範圍，還包括台鐵基隆段、台62甲線基隆段、台62線基隆段、國道高速公路、基隆氣象站、彭佳嶼氣象站、法務部調查局基隆市調查站、法務部調查局航業海員調查處基隆站、基隆看守所、基隆監獄及宿舍、海巡、國軍營區等等，另外，基隆港則可以向台灣港務公司來申請飛無人機的許可。

市府交通處指出，基隆有多處熱門景點，如基隆嶼、基隆地標公園、潮境公園、阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、八斗子濱海公園、情人湖公園等，都是可以使用遙控無人機範圍，有的更可以拍攝到絕美的城市倒影，市府提醒民眾，要使用無人機飛行前，須先到交通部民用航空局的遙控無人機管理資訊系統查詢，否則到時若被查獲違法空拍，最重可罰到30萬元，甚至沒收空拍機。

(中時 )