立法院17日在朝野立委爆發肢體衝突情況下，最終通過陳菊為監察院長的人事案。對此，資深媒體人陳東豪觀察到，國民黨立委立委費鴻泰和賴士葆表現不能讓人再說他們老了，經此一役，國民黨內無人能再挑戰他們的區域立委席次。
立法院14日審查監察院長被提名人陳菊人事案時，藍綠立委發生推擠，費鴻泰更在推擠中受傷流血，血流如注。國民黨立院黨團總召林為洲證實，費鴻泰韌帶受傷，需要手術。賴士葆則是在16日的藍綠衝突中，遭到椅腳擊中，額頭流血。
對此，陳東豪在臉書發文表示，「立法院這一仗打下來，費鴻泰、賴士葆掛彩，國民黨市議員再也不能說他們老，他們倆如果不自願轉任不分區或健健康康，4年後，國民黨內應該沒有人能挑戰他倆的區域立委席次」。
對於國民黨的表示，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目中指出，過去國民黨都被恥笑說不會抗爭、不會打架、一下子就被清場，這次的抗爭終於像樣了！一群綿羊當場變成獅子！國民黨的武鬥開始出來，未來的立法院將會打得更加激烈！
(中時電子報)
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