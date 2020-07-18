前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，外界都相當關注他的未來動向，而他也曾在臉書向大家宣布，會暫時沈澱休息，不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動，但依然心繫高雄、心懷社稷、心存正氣。然而，他離開高雄的第36天，則是被民眾目擊現身高鐵雲林站，身旁則有女兒和兒子陪同。

韓國瑜上次在臉書發表貼文是在本月7日，當時對於有媒體報導是他提議國民黨派出議員李眉蓁參加高雄市長補選一事，做出回應，他強調國民黨上下團結一致，支持眉蓁議員當選，這個目標無庸置疑，但在整個人選提名過程中並未參與。而後來他並未PO出新照片或是貼文。

然而，據《三立新聞網》報導，有民眾昨(17日)直擊，韓國瑜戴著帽子、口罩以輕鬆裝扮出現在高鐵雲林站，一旁則是穿著黑色背心、緊身牛仔褲的韓冰，還有他的兒子韓天，一家三口都依規定戴口罩進站；目擊民眾也說，韓國瑜感覺起來精神相當不錯。

至於，高雄市長補選將於8月15日登場，國民黨參選人李眉蓁接受電台訪問，被問及是否會找韓國瑜站台幫忙時，她也回應，有和韓國瑜溝通過，不過韓國瑜表示怕會害到她，不過，但仍十分希望韓國瑜和他的團隊能夠來幫忙。

(中時電子報)