公鹿「字母哥」阿提托康波達成年度MVP連莊已無懸念！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞18日爆料，聯盟已經決定本季年度獎項，將會依據3月12日停賽前的比賽數據進行評選，也就代表復賽後的例行賽與附加賽並不包含在內。

查拉尼亞透露，NBA已經提前告知各隊，將把種子順位排名賽排除在獎項投票之外，這決定是為了確保公平的評選過程，30支球隊的球員與教練都應享受相同機會獲得年度獎項，聯盟接下來將會宣布投票過程，以及公布獎項相關計畫。

NBA年度獎項包含年度MVP、年度最佳新人、年度第六人、年度教練、年度最佳防守球員等等，畢竟接下來開打的本季復賽，只有22支球隊獲得參加資格，這對沒有辦法參加的8支球隊球員與教練來說，在年度獎項投票上將很不利。

不過如此一來，原本在停賽前就已列在年度MVP排行榜首位的阿提托康波，連兩季獲選年度MVP機會大增，畢竟他帶領公鹿在停賽前取得53勝12敗的聯盟最佳戰績，場均29.6分、13.7籃板與5.8助攻，看來「小皇帝」詹姆斯已無追上可能。

(中時 )