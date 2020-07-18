中國大陸003型航母

中國大陸致力發展海上軍力，要在太平洋和美國海軍抗衡，而解放軍的第二艘自製航母003艦已進入最後組裝階段。未來它藉助先進的電磁彈射系統將能更快，並更頻繁地讓艦載機起飛。

據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，兩名接近解放軍航母打造專案的消息人士說，中方可望年內讓003型航母下水，而同型的姊妹艦也正在加緊打造。此外，另外兩名獨立消息人士說，雖然新冠肺炎疫情減緩了進度，但身為解放軍第二艘自製航母的003艦已開始組裝，並可望在明年上半年完成。

另一方面，工人也開始為新航母的姊妹艦安放龍骨，而兩艘航母都是由上海江南造船廠興建。一般來說，安放龍骨意味著正式開始打造新艦。而004艦雖然早在2018年就開始初步建造，但去年因為技術原因暫停。獨立消息人士說，由於工人已有經驗，在打造003型航母時克服了許多問題，因此建004姊妹艦時會比較快。

(中時電子報)