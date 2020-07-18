大陸外交部網站18日刊登大陸國務委員兼外交部長王毅在聯合國視訊會議談話指出，面對百年未有之大變局，聯合國的作用只能加強，不能削弱，聯合國的權威必須捍衛，不容侵犯。我們需要一個維護和平安全、捍衛公平正義的聯合國，需要一個超越種族制度文化差異、促進和諧共處的聯合國，需要一個致力於解決南北失衡、促進共同發展的聯合國，需要一個堅持與時俱進、有效應對全球挑戰的聯合國。

王毅17日在聯合國經社理事會「新冠肺炎疫情後的多邊主義：在成立75周年之際，我們需要什麼樣的聯合國」高級別會議上發表題為《堅定捍衛多邊主義，推動構建人類命運共同體》的視頻講話。

王毅提出四點建議：第一，堅持多邊主義，反對單邊主義和保護主義。要始終站在多邊主義一邊，站在國際正義一邊，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，加快落實2030年可持續發展議程和氣候變化《巴黎協定》。要堅決摒棄單邊主義，反對退群毀約、另起爐灶，不能為一己之私挑戰破壞公認的國際規則。

第二，堅持國際關係民主化，反對霸權主義和強權政治。國際上的事情應該由各國商量著辦，將自身利益凌駕於國際社會之上註定失敗。各國都要恪守尊重主權、獨立和領土完整、互不干涉內政等國際關係基本準則，堅持國家不分大小、強弱、貧富一律平等，堅持共商共建共用。要通過對話協商解決矛盾分歧，摒棄動輒對他國採取經濟封鎖、金融制裁等單邊強制措施，拒絕霸凌行徑和強權政治，反對粗暴介入干涉別國內政。

第三，堅持以國際法為基礎的國際秩序，反對違法行徑和雙重標準。要堅定捍衛《聯合國憲章》宗旨和原則，要用統一適用的規則明辨是非曲直，不能搞雙重標準，「合則用，不合則棄」，不能以「法治」之名行侵害他國正當權益、破壞和平穩定之實。

第四，堅持團結協作，反對唯我獨尊和以鄰為壑。要堅持人民至上、生命至上，加強國際抗疫合作，全力支援世衛組織發揮應有作用，反對將病毒政治化、汙名化、標籤化，反對任意「甩鍋」、「推責」。要維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，抵制科技霸權和濫用國家安全推行歧視、排他政策。

(中時 )