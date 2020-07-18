新北市一名劉姓已婚人夫，偷吃同事人妻小雯（化名）4年，劉妻發現後，不僅私下向小雯恐嚇了5萬元，還與丈夫聯手向小雯求得55張裸照，進而恐嚇「不給10萬就傳給同事看」，小雯束手無策報警處理，高等法院最後將劉姓夫妻依恐嚇取財已遂及未遂罪，分別判刑4月至8月徒刑。

據「東森新聞雲」報導，劉男的洪姓妻子105年底發現老公行為有異，在他的手機安裝監聽軟體，果然錄下2人偷情對話，隔年竟藉此私下向小雯恐嚇得手5萬元。

劉男與小雯後來持續婚外情，小雯106年11月間在劉男央求下，傳了55張裸照與私密照到對方手機，劉男得手後，還把照片給老婆看，不料夫妻倆竟拿裸照向小雯勒索「我要把這些照片給同事看」、「1次拿出8萬6千元或分期付款10萬元」。小雯因為借不到錢，又怕同事看到她的裸照，因此選擇報警。

二審高等法院審理後認為，洪女第一階段恐嚇取財5萬元已遂，處有期徒刑6月；劉男、洪女恐嚇取財罪未遂，各判刑4月，洪女2罪合併應執行8月刑期，皆可易科罰金各12萬、24萬元。全案可上訴。

(中時電子報)