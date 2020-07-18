董至成和太太羅若云（Theresa）今年2月爆出21年婚變，兩人透過律師討論離婚數月，期間一度瀕臨破局，董至成還上節目嗆老婆贍養費「是老子的血汗錢」。昨(17日)他受訪坦言有進展，「我拿少一點她拿多一點」，媒體報導，先前卡關主因是羅若云提議將家產分成3份，董至成、羅若云和兩人所生兒子各得1份，但董至成拒絕。

因聚少離多等傳聞，董至成年初坦言和羅若云婚姻觸礁，兩人育有1子，不論是小孩監護權和財產分配，雙方起初沒共識，董至成說：「她希望單獨擁有，但我覺得孩子至少要一起養育，以法律來看，兒子本來就是我們董家的血脈」，他也喊話希望錢財一人一半，「你也留一點給我，讓我能夠生活下去」，「她嫁給我21年，她上班是這一年的事情，也就是說20年都沒有上班，那個錢是天上掉下來？還是隔壁老王拿給你的？是老子的血汗錢！」

昨《三立新聞網》報導，董至成態度軟化，他感謝羅若云這幾年幫他辛苦存錢理財，決定他拿少一些、羅若云多得一些。據《鏡周刊》報導，羅若云起初不肯將名下財產列入分產項目，後來讓步，但提議要「分成3份」，讓他倆和兒子各得一份，作為小孩教育基金，然董至成一口拒絕，如今男方鬆口最快8月就能辦好手續，還得看分產難題是否能解決。

(中時電子報)