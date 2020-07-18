丹丹漢堡到底在紅什麼？最近因為「皮蛋瘦肉粥」的話題，又引起網路上熱烈的討論。號稱「速食界的南霸天」，究竟有什麼樣的魅力，讓在地南部人趨之若鶩，中北部的老饕們特地去朝聖？

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查丹丹漢堡菜單中不含飲料的所有品項，帶你一同窺探來自南部台式速食的魅力！

No.13 麻糬棒

吃完主餐之後，如果還想吃甜點，就可以試試丹丹的麻糬棒喔！

說到丹丹的麻糬棒，就不能不提到他的黑糖蜜醬，麻糬棒外酥內軟，本身帶有獨特的米香，沾上濃郁的黑糖蜜醬，非常的對味。另外也有花生糖粉，口感不同，也非常的搭！

網友：推個麻糬棒💕還有黑糖蜜可以沾

No.9 鮮酥雞肉焿

丹丹漢堡的特色就是可以中式與西式餐點合併也毫無違和感，鮮酥雞肉焿就是其中之一，真的是必點啦！

湯頭主要是用高麗菜和柴魚提味，喝起來香香甜甜，再加上酥脆炸雞塊，意外的非常搭！裡面還有肉焿，用料超級豐富。

網友：有炸雞塊的雞肉焿👍丹丹必點

No.8 玉米濃湯

玉米濃湯也是丹丹的人氣必點餐點之一，裡面的料非常豐富，有玉米、洋蔥、馬鈴薯塊跟蟹肉棒，許多網友就算趕時間也甘願外帶在車上喝上一碗。

湯本身也非常濃郁鮮甜，每一口都喝得到玉米的甜味，也相當有飽足感。有很多網友推薦，加入胡椒鹽風味更佳！

網友：丹丹料超多～超喜歡裡面滿滿的馬鈴薯！

No.7 超長熱狗

超長熱狗也是網友大推的經典不敗款，名字叫超長熱狗真的是一點也不假，因為它足足有三十公分長（鄉民的長度XD）！

它的長度是一般熱狗的兩倍，吃完也是雙倍的滿足，對於愛吃熱狗的朋友而言，真的是很讚的選擇！過去還有推出羅勒口味，以滿足老饕的味蕾。

網友：每次吃熱狗都覺得一下就沒了很傷心QQ不過這麼長的熱狗讓我很滿足科科

No.6 鮮脆雞腿堡

鮮脆雞腿堡被網友視為CP值最高的餐點，兩片漢堡皮夾著雞腿肉、生菜還有醬料，看似簡單，卻一點都不馬虎，而且雞腿塊常常會超出漢堡許多，被戲稱說是點雞腿送麵包。

甚至有南部的網友，自從上台北工作唸書之後，為了很久沒有吃到的雞腿堡，決定自己開始自製，從和麵開始從無到有，完美重現鮮脆雞腿堡！

網友：肉質蠻嫩的，炸得外皮很脆、肉很嫩。

No.5 香酥米糕

香酥米糕也是丹丹漢堡特有的品項！味道就是南部口味的米糕，裡面有香菇、花生等料，不過跟一般的米糕不同，是將米糕製成長條狀，再將外皮炸得酥酥脆脆，一口咬下，香氣四溢～

美味的內餡鹹香軟潤，非常好吃！沾醬油膏吃更是一絕，讓人想到就口水直流呀！

網友：口味偏甜，每次去必吃米糕，有夠愛，醬油膏也愛。

No.4 五穀瘦肉粥

最近因為皮蛋瘦肉粥而掀起熱議的五穀瘦肉粥，又重新被網友熱烈討論，其實丹丹漢堡的廣東粥從來沒加入皮蛋，如果真的要說深綠色的東西，那應該是海帶XD

早期的廣東粥裡有豬肉、玉米、海帶、蛋花，料都多到滿出來！深不見粥！再灑上肉鬆，吃起來更有口感。而新配方的五榖瘦肉粥則是把白米換成了五榖米，味道更加營養豐富！

網友：我新北人，這甜度我喜歡！

No.3 來大碗肉跟麵

今年新推出的「來大碗肉跟麵」，其實就是取肉羹麵的諧音，不同於以往大家對肉羹麵都是用油麵麵條的印象，來大碗肉跟麵是以泡麵搭配肉焿湯的新組合，Ｑ彈的泡麵配上濃郁鮮甜湯汁，迸出新滋味。

而且每碗肉跟麵都有四到五塊的肉，吃起來相當有飽足感，套餐還可再搭配脆皮炸雞或黃金鮮酥雞，可以說是超級美味！

網友：肉跟麵真的大心，完全擊中我的點XDD超愛！

No.2 脆皮炸雞

朋友們，到了南部不能錯過丹丹漢堡的脆皮炸雞！選用卜蜂的雞塊製成，油溫和時間的掌握控制得恰到好處，炸出來的炸雞外皮酥脆～肉質厚實而且非常的鮮嫩多汁喔！

網友對脆皮炸雞的讚美，集中在肉汁多多、不乾柴，撒上黑胡椒粉，口感更加的豐富，好吃到讓人停不下來，想一吃再吃。

網友：肉真的超多汁又嫩，加黑胡椒粉超搭！早知道多點幾塊來吃😂😂😂

No.1 赤肉麵線焿

一想到丹丹漢堡，就一定會想到麵線焿，也是丹丹漢堡一直被熱議的一大特色，是南部獨有的鹹甜口味，撒上些許香菜（不喜歡的朋友可以事先告知店員），再加上辣椒醬更是讓人胃口大開。用料也非常實在，裡面有香菇和赤肉塊，每一口都吃的到滿滿的料，擄獲了不少人的心。

不過近幾年麵線焿改了新配方之後，引起網友們的熱烈討論。許多網友表示，味道變得不一樣了，還是比較喜歡舊的口味。

網友：麵線焿真的變了，我哭...

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月18日至2020年07月16日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『丹丹漢堡菜單』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)