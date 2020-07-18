副總統賴清德直說這是他品嘗過最棒的咖啡。（陳淑娥攝）

副總統賴清德欣賞賴建忠煮咖啡。（陳淑娥攝）

副總統賴清德18日一早來到台中市豐原雲道咖啡館，品嘗台灣樹王賴倍元之子賴建忠親手煮的咖啡。賴清德表示，他等會要上山向賴桑致敬，他（賴桑）花了30年光陰在大雪山植樹，不僅符合當今主流價值、永續台灣珍愛地球的價值，更難得的是，他想要藉用種樹達到千秋萬世精神。

賴清德早上8點30分就來到豐原雲道咖啡館，賴建忠親手煮出專業咖啡，並與賴清德一起品嘗。

賴清德表示，他專程而來，等會要上山向賴桑致敬，他花了30年光陰在大雪山植樹，不僅符合當今主流價值、永續台灣珍愛地球的價值，更難得的是，他想要藉用種樹達到千秋萬世精神，在上山致敬之前，特別來到雲道咖啡品嘗建忠所煮的咖啡，真的不同凡響。

賴清德說，不管是賴桑咖啡、背影咖啡或肉桂拿鐵，都有不同品味及感情，賴桑咖啡喝得出永續精神、堅定；背影咖啡喝的到深厚感情、溫暖；肉桂拿鐵喝起來非常幸福。不管是哪一種，都可以回香回甘，這是他喝過咖啡最棒的一次，爬山之前喝到這麼棒的咖啡，很棒，印證一句話「喝了再上！」

(中時 )