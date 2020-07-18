昨（17）日立法院藍綠兩黨再上演爭搶主席台大戰，藍委陳玉珍死守主席台，戰力破表，卻遭無黨籍立委林昶佐指控，伸進去他的褲子口袋搶選票，讓他覺得不舒服，陳玉珍則說，她被碰到也覺得不舒服。對此，台灣基進黨立委陳柏惟表示，自己有捕捉到近距離畫面。

立委混戰，林昶佐指控遭陳玉珍伸手進褲袋，受訪時表示「我的選票就放在我的褲子的口袋，所以我不多做聯想，但的確不太舒服。」陳玉珍則回擊，「摸他？我也覺得他碰我，我也覺得很不舒服。」

事後陳柏惟在臉書表示，「近距離捕捉我哥被抓鳥的影片可以賣多少？」更PO出影片截圖給大家「先聞香一下」，引發不少網友好奇，直呼「超近」「挖人傷疤，好痛，可是好想看！」「昶佐的表情好驚慌啊」。

不過陳柏惟指出，「我大哥說PTSD（創傷後壓力症候群），就先不公開了」，讓不少網大喊「可惜」「希望你大哥不會有陰影」。

陳玉珍死守主席台，勇猛對戰綠營，也讓不少支持者大讚「妳永遠是我們心中的國會女戰將，心疼妳，加油」「玉珍委員，為正義奮戰到底，是我們的英雄！」

（圖／摘自陳柏惟臉書）

(中時電子報)