美國總統川普姪女瑪麗川普的爆料家族內幕的新書大賣近百萬本後，川普終於打破沉默，首次在推特上連嗆她的新書根本是瞎說，瑪麗根本與他不熟，書中對他與父親之間關係的描述完全非事實，順便也嗆近期也剛出新書爆料白宮內幕的前國家安全顧問波頓是「卑鄙的假貨」。

據美國有線電視新聞網（CNN）與《國會山莊》報報導，川普17日在推特上首次針對瑪麗（Mary Trump）爆料家族與川普成長內幕的新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man）一書回應，稱對他了解不多的姪女瑪麗，在書中說了很多關於川普父母與他之間的不實故事，且她違反了不揭露協議，「他根本是一團亂！」。

I am the ultimate member of The Book of the Month Club. First I have lowlife dummy John Bolton, a war mongering fool, violating the law (he released massive amounts of Classified Information) and an NDA in order to build badly needed credibility and make a few dollars, which — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2020

此外，川普稱自己現在根本是「每月之書俱樂部」（The Book of the Month）的終極會員，並嗆白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）是「卑鄙假貨」、「戰爭販子傻瓜」，並稱揭露大量機密文件的他根本違法與違反保密協議，只是為了建立自身急需的信譽與賺那一點小錢。

根據瑪麗的新書透露，川普成長的環境缺乏親情關懷，甚至是在充滿貪婪、背叛、骨肉相殘情節的家族下成長，養成川普極度自戀、投機取巧與毫無原則等「扭曲行為」、金錢至上的價值觀，甚至是今日對俄羅斯總統普丁與北韓最高領導人金正恩等獨裁強人的偏好。

不過據法新社報導，出版瑪麗新書的出版商賽門舒斯特（Simon & Schuster）表示，包括預購、有聲書、電子書在內，瑪麗新書在14日賣出95萬本，創下公司的新紀錄。

(中時電子報)