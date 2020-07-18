卡達航空公司宣佈率先恢復11條國際航線，繼續領導全球航空業的復甦。卡達航空自七月中旬將航線網絡拓展至65個目的地，每週執行超過430架次航班，包括以下新增航點：

卡達航空將繼續與政府機構緊密合作，根據入境政策的調整逐步恢復更多商業航班的營運，計劃在七月底前恢復疫情前航線網絡中三分之二的航點數量。卡達航空預計七月份的航班數量將增長一倍以上，計劃執行3,500架次航班；而在六月份，這一數字僅為2,100架次。

儘管疫情大流行對全球航空業帶來了前所未有的挑戰，卡達航空仍然維持在航空業中的領先地位。相比業內暫停航班營運的航空公司，卡達航空在此期間累積了大量安全運載乘客的經驗，致力於為乘客提供值得信賴的服務。在疫情時期，其通航城市從未少於30個目的地，並部署了最新的機場地面保障流程，同時在杜哈國際機場（HIA）及客艙中實施了最嚴格的安全和衛生措施。杜哈國際機場已連續六年獲得「中東最佳機場」獎項。

卡達航空已實施更靈活的預訂政策，乘客計劃旅行時能享有更多選擇並倍感安心。乘客可無限制更改航班日期。對於2020年12月31日之前完成的旅行，航空公司將不收取任何票價差額 (限同艙等)，之後將應用票價規則。從2020年 12月31日起，所有預訂的機票有效期為自發行之日起兩年。完整條件與條款請參見卡達航空官網：qatarairways.com/RelyOnUs

乘搭商務艙的乘客還可以享受Qsuite空中套房無與倫比的私隱度，包括可調節的隱藏面板和可閉合的拉門，營造私人專屬空間。希望減少與乘務員接觸的乘客，還可選擇亮起「免打擾」（DND）指示燈，享受更多空中私人時光。目前有超過30條航線配備Qsuite，包括倫敦、悉尼、新加坡、達拉斯/沃斯堡等，卡達航空還計劃在夏季班表上增加更多附有Qsuite 座椅的機型執飛的航班。

卡達航空近期針對疫情防控要求，優化了客艙機組人員及乘客的機上防控措施，進一步保障航班營運安全，包括要求客艙乘務員於機上工作期間在制服之外穿上防護衣，並佩戴手套、口罩等個人防護用品。卡達航空還優化了現有的客艙服務流程，以減少機組人員和乘客之間的直接接觸。

在航程中，卡達航空為乘客準備了獨立包裝的免費防護包，其中包括拋棄式外科口罩、大尺碼拋棄式無粉手套以及消毒酒精洗手液等防護用品。卡達航空還為所有乘客備有包括兒童尺寸在內的拋棄式防護面罩，乘客可在杜哈國際機場的報到櫃台領取。在其他航點，卡達航空的工作人員則會在登機口發放面罩。有關杜哈國際機場的防疫措施，乘客可瀏覽 qatarairways.com/safety 獲取更多資訊。

杜哈國際機場目前實施嚴格的清潔消毒程序，每10-15分鐘對航站樓內的乘客接觸點進行一次消毒，並在每次航班起飛後清潔登機口、接駁巴士搭程區域的設施。在邊檢、安檢等重點區域，機場還額外增設消毒洗手液。杜哈國際機場近期還在2020年世界機場大獎評選中，從全球550個機場中脫穎而出，被有航空界奧斯卡之稱的 Skytrax 評為「全球最佳機場第三名」，並連續六年獲得「中東最佳機場」、連續五年獲得「中東最佳機場員工服務」獎項。

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