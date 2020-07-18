(10：55更新)先前鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森才因緊急家庭醫療事件，突然自行離開奧蘭多隔離泡泡，如今又有球員這樣做了！《The Athletic》權威記者查拉尼亞18日爆料，快艇替補前鋒哈瑞爾將因緊急家庭事件離開奧蘭多，但他隨後將會自行歸隊。

快艇當然期望哈瑞爾趕緊歸隊，畢竟他是快艇本季爭冠的重要拼圖之一，他跟路威廉斯堪稱快艇本季兩大板凳暴徒，本季平均可拿18.6分、7.1籃板，內線破壞力相當驚人，內線厚度稍嫌薄弱的快艇，假如少了他的助陣，勢必難跟強隊匹敵。

如果哈瑞爾趕不上31日的復賽開打，快艇就要依賴年輕中鋒祖巴茲，以及35歲中鋒諾亞兩人撐住內線，其中諾亞本季還沒幫快艇打過任何比賽，原因是他在季前突然遭逢腳傷，直到今年停賽前夕，才被快艇重新簽回，還須融入團隊才行。

哈瑞爾隨後也發布IG限時動態，充分解釋他突然離開奧蘭多的原因，他先發布，「我真的忍受不住了，我完全無法停止哭泣。」接著又寫，「祖母別擔心，妳的孫子已經在回家的路上了。」看來他是因為祖母病危才會突然宣布離開奧蘭多。

(中時 )