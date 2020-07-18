前Circus成員廖人帥在金曲獎入圍名單意外掛零，讓他難以接受直說：「我已經盡力了，這塊土地不要我沒關係」，更接連開砲表示：「老實說我FUCK金曲獎，但我尊重金曲獎」，發言引發網友議論，對此他則霸氣回應：「覺得我沒風度我也沒辦法，我的存在不是要討人歡心」。

廖人帥心情沉澱數日後，表示得知金曲獎沒入圍時，認真看完所有入圍mv，發現大家路數大不相同，當下得失心並未太重，直到晚上被友人提醒其他執導的Mv也沒入圍，加上風格是創華人首例，即便在國際也是非常稀有，理應要被鼓勵才合理，一席話引爆他在臉書大暴走狀況，對此他強調是誠實面對情緒，不想刻意假裝自己很好，即便外界覺得沒風度也沒辦法，畢竟自己存在就不是要討人歡心，更不諱言：「很多業內真話我也只能說到這邊，再說下去就真的傷人了」。

此外他自嘲就個人而言，每次「躁鬱症」發得算是佛系了，不過還是會繼續努力，更自我勉勵：「走難走的路，做難做的夢！ 保持憤怒！保持反叛！保持清醒！保持初心」。

(中時電子報)