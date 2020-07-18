小心保管領到的三倍券！「振興三倍券」15日開放領取，到郵局與超商領取三倍券的人潮湧入，但台中市即有民眾拾獲價值總計9000元的三倍券送至派出所，員警發揮找人尋物的專業功力，憑藉著郵局領據循線找到失主，失主對於迅速找回遺失的三倍券很驚訝，感激不已，頻頻向員警道謝，也感謝拾「券」不昧的民眾，三人份的三倍券失而復得。

台中市警察局第六分局何安派出所員警陳弘瑋、陳穎琦16日下午1點多值班時，1名熱心25歲王姓民眾至派出所，向警方表示，下班回家途中行經北屯區青島路時，拾獲3份振興三倍券信封袋，袋內各有3000元振興三倍券，總計價值9000元，並附有郵局領據。

員警發揮找人尋物的專業，依據郵局領據上的戳章及單號，快速聯繫到61歲陳姓失主，陳男正在懊惱三倍券不知丟在何處，接獲消息直呼「好家在！太讚了！」火速趕到派出所領取遺失的三倍券。

陳姓失主向警方表示，他從郵局領到三倍券後，可能未將隨身攜帶的包包拉鍊拉緊，造成三倍券不慎遺落在青島路上，幸運遇到好心人士，以及熱心員警協助，三倍券才能失而復得，特別向拾獲的民眾與員警表達感謝。

警方呼籲，民眾出門在外對於隨身物品應該妥善保管，並注意有無拉好隨身包袋的拉鍊，避免財物遺失。

(中時 )