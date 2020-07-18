香港建制派立法會議員何君堯昨（17日）宣布，將參與來屆立法會選舉，並會連同「華記」楊官華、「黑超哥」許民楓等知名建制派意見領袖，「戰狼縱隊」成員合組名單。

何君堯表示，許多市民認可他的議會工作，認為自己「敢言發聲、擇善固執」，更稱自己「輕裝上路、無包袱」，是建制派內的「前鋒」，認為建制派不能坐以待斃，希望可以將議會撥亂反正。何君堯又稱，自己沒有地區樁腳及鐵票，故此希望沉默的香港市民能夠支持他當選，繼而打破民主派議席過半的35＋計劃。

何君堯亦提出自己的競選政綱，包括加強中港關係，要求政府加強投入大灣區政策及增強在內地的投資。另外，何亦稱會着重教育工作，要求學校加強學生認知《基本法》及《憲法》，以及要求中史獨立成科及改革通識科。

「殺無赦」、「洋腸論」、元朗7．21事件與白衣人握手，以至在議事堂內扮鬼臉、作狀打拳等幕幕爭議，何君堯是這屆議會的爭議人物，他日前接受明報專訪回顧任內4年，稱「何君堯不是惹火，只是講出真正狀况，惹火的不是何君堯，是時勢」。被認為走極藍路線，他稱會以「糾正派」自居，自己是持平、敢於發聲，「我撥亂反正，拉他們（民主派議員）返『中心點』，這樣是極藍？」對於製造社會分化的指控，他反駁批評者，「不想有極藍出現，你自己不要極黃」。

(中時 )