大陸在3月時下令驅逐外國媒體駐陸記者，我國外交部長則是張開雙歡迎外媒來台駐點，但可惜《紐約時報》最終選擇的是韓國首爾。對此，時代力量感歎，台灣又輸韓國了！雖然台灣擁有新聞自由，可是台灣從來不是國際媒體報導的中心，政府應該拿出誘人的條件去吸引外媒，而不是只會大外宣而已。

美中對槓燒到媒體機構！大陸外交部3月時下令驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》與《華盛頓郵報》部分駐陸記者，並限10天內繳回記者證，外交部長吳釗燮日前推文歡迎上述媒體朋友來台灣駐點，「你們可以看見人民將張開雙臂、以真誠笑容歡迎你們。」

不過，《紐約時報》最終選擇不是台灣，而是韓國的首爾。對此，時代力量黨團在臉書發文表示，港區國安法實施後，對各界的影響逐漸浮上檯面，又以新聞媒體首當其衝。據報載，繼《紐約時報》宣布撤離香港，轉進首爾之後，美國有線電視新聞網(CNN)和英國《金融時報》也正關注香港情勢發展，以評估是否撤港。

時力指出，紐時將數位新聞部人力遷至首爾，等於將原本該報駐香港三分之一人力配置移出，香港繼續作為 亞洲新聞埠 （hub for journalism in Asia）的光景不再。台灣應該要問的是，我們有能力承接這個戰略位置嗎？

時力更指出，台灣媒體鮮少注意到的是，紐時雖然撤離部分駐港人力，但卻強調「紐時將維持甚至增加對香港轉型的報導，並將香港視為 「中國之窗 （window on China）」。跟首爾相比，台灣有著語言及文化上的親近性，理應更有資格成為外媒的中國之窗。「遺憾的是，這次我們又輸給韓國」。

為何香港在過去會成為亞洲新聞埠？時力表示，據紐時報導，主要原因不外乎三點：對外資的開放性、地理上鄰近中國及媒體自由的豐富傳統。台灣符合後兩點，而政府未來可以在開放性這點做更多努力。

時力認為，台灣與香港的公民社會緊密連結，雨傘運動及反送中運動的跨海社群連結即是顯例。外媒要關注香港甚至中國，台灣都是最適合的灘頭堡。且台灣作為印太地緣政治的熱點，佐以語文及文化與中國的親近性，加上民主政體與高度言論自由，特別是新聞自由方面，也備受國際肯定。台灣理應是外媒來亞洲設點的理想國家。

但時力也直言，台灣長期以來並不是國際媒體報導的中心，外媒在預算有限的狀況之下，在亞洲駐點的順序通常以中國為首選，香港居次，最後才是台灣，而在台營運形式也多以特約記者為主。或許無需在哪一個外媒於第三地設點斤斤計較，但期望政府更應該以更具戰略縱深的思維及實體資源，去思考在這一波亞洲駐點外媒大遷徙中，拿出更誘人的條件，讓台灣能夠承接香港的位置，成為下一個亞洲新聞埠。這是遠比大內宣更重要的事。

(中時電子報)