湖人主將詹姆斯(LeBron James)曾被外界稱為「教練殺手」，除了他太厲害讓對方球隊開除總教練，主要是他自己被認為難以管教。前湖人教頭路克華頓(Luke Walton)、前騎士隊教頭布拉特(David Blatt)的事件就讓詹姆斯遭到很多責難，儘管他極力澄清是被冤枉的。

無論如何，詹姆斯現在乖很多了，湖人總教練佛格(Frank Vogel)周五告訴美媒說：「我不知道他過去怎樣，對我的教練團而言他一直非常配合，我們建立了良好的合作關係，我聽取他的意見，某些情況下我也會駁回他的決定。但他表現得非常好，從教練的觀點我別無所求了。」

老戰友JR史密斯(JR Smith)說：「(詹姆斯)現在更有耐心了，他幾年前沒有這麼好脾氣。無論好壞，他已經改變工作態度，我覺得他比以前好相處，以前他總是執著於勝利，他現在壓力減輕很多，可以做回他自己。他不需要插手攻守戰術，不再搶教練的工作。我看到有人說他很難帶，因為他太懂籃球，但他現在是最容易帶的球員。」

詹姆斯2017年曾對克里夫蘭媒體說：「我還能再證明什麼嗎？我拿過總冠軍，我為自己拿1座，為隊友拿1座，再幫家鄉拿1座。說真的，我再打下去要幹嘛？」詹姆斯有奪冠的動力，但已沒有奪冠的壓力，所以他不必再把壓力施加給教練和隊友。

(中時電子報)