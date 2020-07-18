台南議員評鑑出爐！謝龍介49分列為「待觀察」

最近由台南議會觀察聯盟公開一份評鑑結果，台南市議員謝龍介被列為待觀察議員，分數只有49分，而評分是根據出席率以及問政率，謝龍介反酸有的議員問政以量取勝，有的則是以質取勝，還說現在議會開議大多都是幫執政黨背書。至於謝龍介6月初已經辭去台南市黨部主委職務，外傳是因為募款壓力，謝龍介雖然否認，但也坦言疫情期間募款的確稍微困難。

身兼國民黨副祕長黨職，又要兼顧台南市議員，選民服務，謝龍介蠟燭兩頭燒。沒想到這次台南議會觀察聯盟的評鑑結果，謝龍介被列為待觀察議員。謝龍介：「台南議會觀察聯盟研究員吳嘉恩：「待觀察議員曾信凱、張世賢、謝龍介等19位議員」。

優質議員前三名，有無黨籍的原民議員穎艾達利Ingay Tali、民進黨的李宗翰以及國民黨籍的蔡育輝，他們的分數都是90幾分，謝龍介不及格，列為待觀察，對此他可是很不平。謝龍介：「質詢呢，有人以量為勝，有人以質為勝，會議啊很多是幫執政者背書，我想執政者已經夠強大了，不必在野黨再去背書了」。

低分原因就在於實質出席率以及問政率低，謝龍介反駁自己問政是以質取勝，再酸出席率高，大多都是幫執政黨背書，另外謝龍介也口頭證實，六月初就已經向江主席請辭台南市黨部主委職務。謝龍介：「6月6號結束（罷韓），我6月8號就跟江主席提出，本來任期就到了，所以說黨務這種工作，本來就是一個階段性。」

外傳辭主委是因為幫黨部募款壓力太沉重，對此謝龍介否認。謝龍介：「一樣啊，我們也會幫助募款（是不是很難募啊），也不會，今年三四月比較困難。」

謝龍介說未來還是會幫新任主委募款，但坦言疫情期間募款比較困難，到了五、六月疫情趨緩，黨部薪水也都到位，看來就算錢不是辭主委的主要原因，也讓謝龍介在擔任台南市黨部主委這段時間，傷透腦筋。

(中時電子報)