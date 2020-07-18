退休之後改任《TNT》球評的熱火傳奇球星「閃電俠」韋德，竟然無視新冠疫情對於熱火造成影響，直接在節目中預言熱火很有機會奪下本季總冠軍，光是他認為熱火當前陣容相當健康足以爭冠這點，就已經遭到其他美國媒體狠狠打臉了。

「熱火這支球隊，只以奪冠作為目標，」韋德說，「我們一直在說，最佳的調整、最職業的操作與最努力的投入，熱火在本季第1天就把所有這一切結合起來了，他們始終確保球員處於訓練狀態，也保持緊密聯繫，更帶信心前往奧蘭多。」

「熱火是支很有深度球隊，希洛的回歸，又給他們更進一步的深度，不管是先發或替補，」韋德說，「他們來到奧蘭多，更帶非常健康狀態，心中也充滿自信，都在想著他們有機會奪冠，他們在例行賽無論遇上任何對手都有不錯表現。」

只是韋德忽略新冠疫情對熱火帶來的打擊，除了先前傳出今年灌籃王德瑞克瓊斯感染新冠，熱火始終不肯公布另外兩名確診球員姓名，卻因阿德巴約、納恩兩大主力至今還沒前往奧蘭多，等同間接公布中鏢，這樣的球隊狀態要如何爭冠呢？

(中時 )