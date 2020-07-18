李建群過去演《唐明皇》時曾和楊冪合作。（圖／翻攝自秒拍）

女星李建群被封為「大陸第一古典美人」，昨(17日)傳出她不幸病逝，享壽63歲，她不僅是女演員，也是服裝設計師，早年她曾演出《武則天》，網上則挖出，她演出《唐明皇》中「武惠妃」一角時，飾演她幼年女兒「咸宜公主」的正是現今的人氣女神楊冪，珍貴畫面出爐，也讓人驚嘆楊冪從小美到大。

李建群2011年演出《洪流》後便淡出演出圈，去年被粉絲在髮廊巧遇，才曝光她罹癌內幕。據知李建群才華洋溢，自小開始學芭蕾舞，因腿部受傷才沒有繼續往這方向發展，後來她改念美術，1986年出道，但她未放棄對美術的熱愛，常在拍戲時身兼演員與造型師，也曾得到多次服裝設計獎。

據《娛理》報導，李建群1992年演出《唐明皇》時，4歲的楊冪正好扮演她女兒「咸宜公主」，李建群當時也一手承包了該劇服裝設計，2006年的《王昭君》，李建群再次對上楊冪，王昭君由楊冪演出，李建群飾演蔡姑姑，網友回應：「經典」、「李建群太好看了吧」、「突然明白了，誰的成功也不是一蹴而就，楊冪也是四歲就開始鍛煉的演技了」。

(中時電子報)