三倍券開放領取亂象一籮筐！中和有一位大媽16號到郵局領券，疑似因為沒有搞清楚身分證單雙號分流的規則，無法順利領券，就大鬧郵局將近25分鐘…無理取鬧的誇張行徑，全被民眾拍了下來PO網爆料，引起軒然大波。

「跳針姐」代領三倍券不符規定 甩手怒吼：X你的郵局（圖／翻攝爆廢公社公開版）

從影片中可以看到，一位穿著黑衣白條的婦女對著郵局人員大聲說話，表示自己是代替別人領券，但由於身分證尾數不符合單號在星期一、三、五；雙號在星期二、四領取的規定，所以無法順利拿到三倍券。不過這位小姐無論現場人員如何跟他解說，就是聽不進去，不斷跳針加大聲咆哮「是你嗎？」甚至撂下一句「X你的郵局」，讓現場民眾看傻眼，最後連警察都出面了，婦人還是不顧眾人眼光繼續吵，吵了大約25分鐘才離開。

「跳針姐」代領三倍券不符規定 甩手怒吼：X你的郵局（圖／翻攝爆廢公社公開版）

誇張的囂張行徑被民眾全拍了下來PO上「爆廢公社」，引來網友撻伐，認為不該對辛苦的郵局人員態度如此惡劣，還有人表示，「頤指氣使沒有比較高尚啊，沒品」、「吃相真難看」、「誰家的大嬸請帶回」。

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(中時電子報)