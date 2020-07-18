三重疑駕駛超車不慎自撞翻車 全車4人受傷 10:592020/07/18 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 23歲駕駛疑超車不慎自撞，全車4人受傷，送醫後無大礙。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 23歲朱姓男子今（18日）凌晨2時許駕駛白色自小客車，沿新北市三重區疏洪東路往五股方向行駛返家，行經疏洪東路與三陽路口時，疑因超車操作不慎，車輛失控後自撞翻覆，自小客車當場冒煙，所幸車上4人受輕傷，送醫後無大礙，車禍原因待警方釐清。 (中時 ) #小客車 #客車 #駕駛 #自小客車 #行駛 也許您會感興趣 社會熱門新聞 男子開心簽收拿包裹 打開瞬間那話兒「蛋蛋」炸掉了！ - 社會 狂野準人妻！23歲女師誘姦14歲男學生 上課壞壞3回合 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 國道上飛來報紙擋視線！ 女駕駛為「清障礙」翻車成火球 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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