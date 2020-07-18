23歲朱姓男子今（18日）凌晨2時許駕駛白色自小客車，沿新北市三重區疏洪東路往五股方向行駛返家，行經疏洪東路與三陽路口時，疑因超車操作不慎，車輛失控後自撞翻覆，自小客車當場冒煙，所幸車上4人受輕傷，送醫後無大礙，車禍原因待警方釐清。

(中時 )