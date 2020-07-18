洛杉磯道奇主力外野手波洛克（A.J. Pollock）本週歸隊，他在今（18日）記者會上公開他缺席夏訓的原因，自從3月份停賽至今，波洛克先是歷經女兒早產，接著自己又確診新冠肺炎，所以才沒辦法如期報到，如今所有事情都回到正軌，他也將這段經歷形容為「瘋狂旅程」。

波洛克的女兒麥迪（Maddi）提早3個月出生，於3月19日呱呱墜地，出生時體重為1.6磅；當女兒剛出生，波洛克表示自己非常擔心，所幸現在已無大礙，現在的體重也超過八磅，他說：「她現在看起來像個正常的嬰兒，如果我不跟妳說她是在24週時出生，當你看到她的時候，你什麼都不會去多想。我非常感激，特別是當你去搜尋自己有一個懷胎24週就出生的嬰兒，那真的非常可怕。」

由於女兒早產需在醫院接受觀察，波洛克這段時間過得十分謹慎，除了訓練外，就是前往醫院看麥迪，豈料某天晚上他突然感到頭痛、發燒，原以為是空調壞掉所致，不過他的疼痛感加劇，接受檢測時才得知確診新冠肺炎，之後也接受14天的隔離，如今終於痊癒歸隊。

歷經女兒早產、自己染上新冠肺炎，波洛克也將這段過程形容為「瘋狂旅程」。

波洛克去年球季與道奇簽下4年5500萬美元合約，不過他披道奇戰袍的第一年就受到傷勢影響，整季只出賽86場比賽，繳出2成66打擊率、15轟以及47打點的成績單。

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(中時電子報)