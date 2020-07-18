潘姓男子因不滿阮姓男子經常在臉書社團貼文發表對某鄉代不利之言論與文章， 留言回嗆對方「咖小」，反遭提告妨害名譽之公然侮辱罪，法官審理後判處應執行罰金3000元。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

社群網路上噴口水政治論戰，小心留言不慎吃上官司。彰化縣花壇鄉27歲潘姓男子，因不滿阮姓鄉民，經常貼文發表對某鄉代不利文章，而在貼文留言指對方「臭俗仔」、「咖小」，遭阮男提告，彰化地院法官近日依公然侮辱罪名，簡易判決潘男應執行罰金3000元。

阮姓男子經常在臉書社團「花壇人大小事」，發表對某花壇鄉代不利之貼文，潘男看不下去，雙方你來我往、留言論戰，潘男心生不滿，分別在去年3月10日、7月26日，公然貼出「幹」、「臭俗仔」、「咖小」等，不雅、謾罵文字。

阮男認定名譽受損，提告並請求民事賠償，彰化地檢署依潘男已涉犯《刑法》第309條第1項公然侮辱罪，向彰化地院聲請簡易判決處刑。法官審理後，認定潘男因對阮男有所不滿，進而公然侵害其名譽，2次公然侮辱犯行，各處罰金2000元，合併應執行罰金3000元。

另外，阮男提出附帶民事訴訟，向潘男請求損害賠償部分，法院裁定由刑事法庭移送民事法庭進行審理中。

(中時 )