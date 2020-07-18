社群網路上噴口水政治論戰，小心留言不慎吃上官司。彰化縣花壇鄉27歲潘姓男子，因不滿阮姓鄉民，經常貼文發表對某鄉代不利文章，而在貼文留言指對方「臭俗仔」、「咖小」，遭阮男提告，彰化地院法官近日依公然侮辱罪名，簡易判決潘男應執行罰金3000元。
阮姓男子經常在臉書社團「花壇人大小事」，發表對某花壇鄉代不利之貼文，潘男看不下去，雙方你來我往、留言論戰，潘男心生不滿，分別在去年3月10日、7月26日，公然貼出「幹」、「臭俗仔」、「咖小」等，不雅、謾罵文字。
阮男認定名譽受損，提告並請求民事賠償，彰化地檢署依潘男已涉犯《刑法》第309條第1項公然侮辱罪，向彰化地院聲請簡易判決處刑。法官審理後，認定潘男因對阮男有所不滿，進而公然侵害其名譽，2次公然侮辱犯行，各處罰金2000元，合併應執行罰金3000元。
另外，阮男提出附帶民事訴訟，向潘男請求損害賠償部分，法院裁定由刑事法庭移送民事法庭進行審理中。
(中時 )
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