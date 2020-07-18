娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！楊冪曝接受潛規則暗示；黃安心急高喊四字；雞排妹曝房事五分鐘合格；第一古典美人罹癌病逝，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

大陸當紅女星楊冪接受知名主持人金星訪問時，被犀利提問「有沒有接受過什麼潛規則暗示？」她當下相當誠實地回答：「有吧，算是有吧。」令全場觀眾瞬間爆出驚呼聲。

長江中下游地區連日降雨不停，導致三峽大壩接近潰堤邊緣，這讓非常擔憂狀況的黃安相當心急，直言：「三峽大壩啥時候潰堤，到時後印度就越界啦、台灣就獨立啦」。

「雞排妹」鄭家純向來話題沒有尺度設限的她，被網友詢問啪啪啪幾分鐘才算合格？對此她大方回應：「5分鐘就足夠了」，一番回答讓網友難以置信。

譽為「大陸第一古典美人」的演員李建群，昔日演出電視劇《唐明皇》、《武則天》、《康熙王朝》及電影《楊貴妃》走紅，不過去年底才罹患癌症的她，今天就傳出病逝噩耗，享壽63歲。

(中時電子報)