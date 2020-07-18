民進黨高雄市長候選人陳其邁（左二）今到小港掃街，廟方贈送包子、肉粽，祝福高票當選。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁今到二苓市場拜票，與民眾熱情自拍。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁（右）今到小港掃街，緊握每一雙手，爭取選票。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁（右）今到小港二苓市場掃街，爭取選票。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁透露，曾邀前市長韓國瑜輔選，但韓怕害到自己，而沒敲定行程。對手陳其邁今（18）日則酸，沒有影響吧，李議員應該要做自己，現在從政策、人事團隊好像都與韓一致，給人複製貼上的感覺。

李眉蓁昨上廣播節目，談及自己欠缺知名度，她有意找韓國瑜站台，「期待韓國瑜可以來幫我，但他非常的客氣，怕會害到我，可是我不知道害到我的原因是什麼。」

陳其邁今走訪小港二苓市場拜票，會前受訪時，媒體針對此事問及看法。陳其邁直言，大家的認知及民眾的感覺，認為李議員應該要做自己，選舉還是候選人嘛，但現在幾乎政策、人事團隊都跟韓市長非常一致，讓人家感覺好像是「複製貼上」的感覺，找韓國瑜輔選，應該沒有影響吧，只會加強大家的印象。

李眉蓁爆插畫侵權爭議，被插畫家質疑，使用未經授權的圖像製作手舉牌，昨競選團隊致歉，並表示是支持者自行印製。陳其邁認為，選舉工作非常忙碌，難免有失誤，但像他過去在行政院推動事務，只要有錯就改、認錯，這樣才能接地氣，不會離民眾愈來愈遠。

陳其邁也透露，將製作LINE貼圖，但要稍微跟時間賽跑，「現在愛貓小米比我紅」，團小編說小米比較有票房，被牠比下去了，應該會有小米或活潑輕鬆的貼圖，但不知道來不來得及推出。

至於對於這次選票的期待值？他說，自己按表操課，「人民愈支持，當然責任也愈重」，呼籲市民踴躍投票，否則別人就幫你決定未來，希望最後一哩路市民能選一個好市長，有經驗的市長，重開機的市長，解決問題的市長。

(中時 )