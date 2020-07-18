監察院人事案引發藍綠大戰，昨（17）日立法院臨時會行使監察院人事同意權投票，場面混亂，藍綠立委爆發肢體衝突，而前一晚，綠委守夜備戰，民進黨立委高嘉瑜也PO出議場照片，直呼「毛毛的」。

立院藍綠亂鬥，高嘉瑜表現引發不少話題，先前藍委突襲占領議場，正當藍綠立委扭打成一團時，高嘉瑜被卻拍到在一旁托腮看戲，形成強烈對比。當時高嘉瑜還開歌單，包含《三天三夜》、《一剪梅》、《蘭花草》，自嘲「最強國防武器要出動了」，表示「是否應該進場唱歌，化解對立…裡面的人應該需要隱形的翅膀」。

日前高嘉瑜也在臉書分享自己的排班必備3項小物：雞腿便當、水冷扇、中空裝賴品妤，並PO出議場守夜「床照」，表示第一次在議場守夜很難入睡，爆料有委員打呼聲比牛還大，凌晨四點就被叫起來戰鬥。

16日晚間，高嘉瑜又留守議場，她在臉書PO出晚上的議場，僅有一盞檯燈的微弱燈光，沒冷氣、沒電燈，讓她直呼「有點毛毛的」。

網友則笑說，「隱形的翅膀再給他唱下去」「沒有事情是唱歌不能解決的」「配上您的歌聲才可怕」。議場的照片也讓網友聯想到電影《返校》中翠華中學的禮堂，還有人引用《返校》台詞說「妳是忘記了，還是害怕唱出來？」

高嘉瑜PO出晚上議場的照片，網友驚覺神似《返校》場景。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

(中時電子報)