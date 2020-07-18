上班族、婆婆媽媽們的排隊潮再次湧現基隆，郵局週六緊急加派人手發三倍券。（吳康瑋攝）

基隆郵局全區45個支局從今日清晨又出現排隊人龍，除了不少婆婆媽媽排隊領取外，更有不少上班族利用假日領取，基隆郵局指出，郵局訂於18日、25日兩個週六，加班發送振興三倍券，除機關團體內支局配合週休，各郵局窗口不分身份證尾數單雙，從上午9點到傍晚5點加發平日雙倍數量券數，郵局也提醒民眾，領取期限僅至12月31日，請在時間截止前領取完畢。

中華郵政公司昨透露，今18日將會是人潮的最高峰，截至上午9點已賣出83萬2149份，因此讓許多還沒領券的民眾在清晨四、五點就開始戴著口罩到郵局鐵門口來排隊，更有民眾拿出摺凳來邊排隊邊休息，令人聯想到疫情期間排隊買口罩的光景，而截至10點左右大部分的民眾都已經領取完號碼牌，有民眾受訪表示，自己排隊、等侯號碼牌，大約花掉兩個小時，但輪到自己領取三倍券的時候，卻兩分鐘就拿到手了，她覺得應該是因為系統連線不斷塞車，才導致排隊速度忽快忽慢。

中華郵政指出，部分郵局在這兩天的中午前都還有其他業務需處理，但全部的郵局在下午過後，將全力投入專辦三倍券，請還沒領到的民眾不用擔心，也不用急，郵局到12月31日前都會協助發放振興三倍券，郵局呼籲上班族不用急著第一個周末就來領，年底前都可申購。

另外，基隆郵局除推動長者優先領券外，更替在地行動不是很方便的長輩，提供便民服務，由郵務稽查結合里長的力量，辦理代領服務，讓伯伯們如釋重負。

郵務稽查許正坤指出，自己在服務過程中，了解伯伯們的生活並不是過得很好，民生物資也缺乏，在協助代領的同時，也號召了幾位同仁捐出三倍券，購買白米，致贈給伯伯們，希望帶給市民更方便的服務。

(中時 )