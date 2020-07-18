立法院審監察人事同意權案投票期間，國民黨立委陳玉珍竟成為外界關注焦點，其「一夫當關，萬夫莫敵」的勇氣，連綠委都讚嘆！不過，民進黨台北市議員王世堅卻認為，陳玉珍最厲害的是竟然能忍受綠委高嘉瑜的歌聲，真是太強了！此話一出，連同台的主持人謝震武大笑到不能自己！

立法院會17日進行監察院人事同意權案投票，上演藍綠大混戰。陳玉珍儘管脊椎才剛開刀，但仍奮力與綠委周旋，其巾幗不讓鬚眉的勇氣，連綠委也大為讚嘆！綠委羅致政日前就在臉書發文表示，陳玉珍全副武裝，「綁S腰帶把自己釘在主席台，小腿著綁腿然後腳穿鋼頭鞋亂踢，頭戴頭盔護目鏡。只能說，真的是來自金門戰地！」

不過，王世堅在政論節目《新聞面對面》上表示，陳玉珍的裝備缺了一樣，就是「耳塞」。陳玉珍在沒有帶耳塞情形下，竟然可以忍受高嘉瑜的歌聲，所以這是陳玉珍最強的地方！

王世堅更強調，本來高嘉瑜就動口不動手，結果一開口，大家都嚇得跑去躲起來，只有陳玉珍沒有躲，所以高嘉瑜才會氣到抓陳玉珍的腳。王世堅的一番見解，讓在場來賓一聽全都笑翻了！

同時，王世堅也以「老前輩」的身分教國民黨如何抗爭。王世堅指出，國民黨不是不能抗爭，但是他們沒有深入理解民進黨過去是如何抗爭，在沒有正當性和道德基礎情形下，如何激發社會的同理心和認同感，國民黨的抗爭只能說是東施效顰。

(中時電子報)