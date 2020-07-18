嘉義1名人夫與妻子育有5個孩子，2017年接受結紮手術，沒想到妻子2019年又驗出懷孕8周，自己跑去2家醫院檢查，都驗出精蟲數是「0」，經向妻子逼問，才知自己戴了一頂大綠帽，法官日前判決妻子與小王需連帶賠償30萬元。

這名綠帽人夫婚後與妻子育有3子1女，加上與前妻所生的長子，家裡共有5個小孩，2017年接受結紮手術後，妻子卻在2019年又懷孕，但自己2次到醫院檢查，都驗出自己「無精蟲」，經逼問妻子，對方才坦承2019年8月間與小王車震， 懷了別人的種。

人夫推算老婆肚裡的小孩受精時間，認為性交絕不只2019年8月一次，因為身心受到重大打擊、原本和樂的家庭破裂，決定向妻子及小王求償精神撫慰金300萬元。

小王出庭時辯稱，與人妻是酒後發生性行為，姦情曝光後導致2個家庭失和，自己也丟了工作，請法官斟酌精神撫慰金賠償金額；人妻也稱，她目前只在打零工，付不出龐大賠償金。嘉義地方法院審理後，判決2人應連帶賠償30萬元，可上訴。

(中時電子報)