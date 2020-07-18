因應紙本振興三倍券申購的第一個週六，中華郵政今天有1269家郵局全天加班營業，一早不少郵局也湧現人潮，預估銷售量將達120萬到150萬份。

中華郵政15日起開賣紙本振興三倍券，為方便民眾假日購買，中華郵政也規劃7月18日及7月25日的2個週六由原本營業半天的282間郵局，調整為1269間郵局全天加班營業（不含30間位於機關、學校內郵局，當天不對外開放）。

今天是申購三倍券的第一個週末，不少郵局一早就湧現人潮，也因申購流量太大，一度讓電腦出現卡卡的狀況，但隨後也排除。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，系統會卡卡的主因是連線讀取健保資料時，流量太大，但因不是郵局端的網路問題，已經跟對口公司反映。

江瑞堂說，部分郵局因在人潮密集住宅區，因此有排隊狀況，但等待時間都不會太久，他也強調，今天到郵局去領三倍券的民眾一定都領得到，不會有缺貨的情形發生。

根據中華郵政統計，首日銷售70萬1408份，第二天銷售86萬9960份，第三天83萬2149份。今天截至上午10時，申購量為21萬7900份。

根據中華郵政規劃，今天身分證字號末碼單、雙號者都可購買，原本282家週六有營業的郵局，營業時間將調整為上午9時至下午5時，其中上午9時至中午12時除維持原營業項目外，也提供申購振興三倍券服務，中午12時後則專門申購振興三倍券。

原本987間週六未營業郵局，全天也專門提供申購振興三倍券，除了琉球郵局及南澳郵局的營業時間為上午8時至下午4時外，其餘的營業時間為上午9時至下午5時，其中只有1到2人的郵局中午將休息1小時。（編輯：張芷瑄）1090718

(中時電子報)