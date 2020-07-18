「古巴野馬」普伊（Yasiel Puig）日前才傳出與勇士隊達成協議，只差體檢通過就完成加盟，不料事隔沒幾天，普伊就在個人社群媒體上公開自己確診新冠肺炎，雖然為無症狀，不過與勇士隊的簽約也將破局。

普伊是目前自由市場最大咖的球員，不過對於新東家一直沒有下文，據傳是普伊找不到合適自己又滿意的合約，日前普伊終於同意與勇士隊達成交易，不過根據《ESPN》報導，這份合約取決於普伊肺炎檢測是否為陰性，由於普伊確診，這份合約也作廢，他目前仍是自由球員。

普伊在自己的社群媒體上公布自己確診，為無症狀且沒有不舒服，「我將會隔離，直到能檢測到2次陰性為止，希望很快就到來。」普伊在聲明中寫下，「希望每個人都能認真對待這場流行病，任何人、甚至是最健康的運動員，都有可能確診。」

年僅29歲的普伊已在大聯盟打出名堂，過去效力道奇隊時幫助球隊在2017、2018年闖進世界大賽，去年分別效力紅人與印地安人時，149場出賽繳出打擊率2成67、84分打點及24轟的成績。

普伊和勇士的簽約喊卡，不過好消息是先前確診的當家球星弗里曼(Freddie Freeman)與先發投手圖桑特(Touki Toussaint)好轉，今日已經隨隊練習。

(中時 )