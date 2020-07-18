振興三倍券在15號正式開放領取，從第一線工作人員到排隊領取的民眾，全都累癱了！台北市議員王世堅接受《中時電子報》專訪表示，這項政策討論近三個月，只聞樓梯響，現在千呼萬喚始出來，卻是問題一籮筐。

政府為三倍券瞎忙 王世堅轟：凸顯傲慢難幹大事

談到中低收入戶及身心障礙人士，可能因為湊不出一千塊而無法領券，雖然事後政府亡羊補牢，提供額外一千元補助匯到這些弱勢民眾的戶頭，但王世堅認為，政府既然已經匯給他們一千元，為什麼不乾脆直接把剩下的兩千元一起匯進去，為何還要折磨人，讓人拿著一千元再去排隊領三倍券，等到領到後再去消費。他炮火猛烈直批政府「到底現在是在演哪齣戲？」接著王世堅更怒轟政府，「如果用這種方式讓大家排隊領得很辛苦，目的是來凸顯院長的蘇恩浩蕩的話，那這樣就等於是凸顯自己權力的傲慢」，所以他認為，蘇院長應該要冷靜的好好想一想，不要再繼續執迷不悟。

政府為三倍券瞎忙 王世堅轟：凸顯傲慢難幹大事（圖／本報資料照）

王世堅提到，其實目前為止，三倍券比當初批評時，發放速度好很多，但還是堅定認為蘇貞昌院長在三倍券政策上是錯的！他認為12年前發放消費券時，民進黨蔡英文主席就已經認為要直接發放現金，但12年後卻還是重蹈覆徹犯下同樣的錯，因為印製這個券基本上就是不對，不理解為何一個國家同時能存在兩種貨幣呢？其次就是王世堅認為三倍券金額太小，提到舉國上下的公務人員及菁英都在研究討論三倍券，他話說得很重，「難道我們國家沒有更重要的事情要煩嗎？為什麼還要為這個芝麻綠豆大的小事忙成這樣？這樣要怎麼讓人民能夠相信，行政院能幹出什麼大事。」

(中時電子報)