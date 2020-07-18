立法院會昨(17日)進行監察院人事同意權案投票，藍綠在立院爆發衝突，場面如預期混亂，再度上演爭搶主席台大戰，而國民黨立委朝主席台猛丟水球、無黨籍立委林昶佐遭國民黨立委陳玉珍阻擋投票等場面，意外成為外界關注焦點。國民黨立委許淑華昨(15日)則是在臉書發表心情，並附上一張在立法院的照片，痛批民進黨違法表決、違法投票。

從總統蔡英文提名陳菊為監察院長後，相關爭議層出不窮，國民黨在臨時會多次與綠委爆發激烈衝突，上演爭搶主席台大戰，但最終人事案依舊通過。對此，許淑華在臉書寫下，這次監察委員審查從一開始動用警察權護航尚無公職的陳菊進立院，及多次抗爭民進黨皆以人數優勢清場等等，都再再顯現民進黨的蠻橫及獨裁。

許淑華說，除此之外，更發生了立法院議事人員及民進黨黨團違法發出表決卡，立委本人不在場卻有人代為行使其職權違法投票的情況，這是民進黨團對於民主法治的蔑視，也顯示出本次監察院人事同意案的投票並不合法；但立法院長卻執意完成非法的人事同意權案，這樣的做法更加確立了，立法院將成為民進黨的橡皮圖章。

最後，許淑華強調，「我們絕不同意本次的投票結果，也期許司法單位能夠繼續維持其中立審判的角色，針對上述情狀詳加調查，不要讓政治黑手影響司法判決的公正性，維護台灣的法治精神，遏阻執政黨持續進行毀憲亂政的行為。」

而許淑華也附上一張在立法院內的嚴肅表情照片，並提到民進黨違法表決、違法投票。照片曝光後，已有1.4萬名網友按讚，許多人紛紛留言寫下「淑華姐加油，繼續奮戰」、「加油人民要站出來了」、「美女委員，辛苦了」。

(中時電子報)