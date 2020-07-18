國二生向單親媽討要，屬於自己那份的三倍券，被拒絕後，竟氣到甩門嗆「這是政府給我的，你是侵占」，引發網友熱議，對此，律師林智群在臉書發文指出，父母有權管理孩子的特有財產，並不會構成侵占，但依民法規定，這筆錢需用在孩子身上才可以。

網友3天前在臉書《爆廢公社》分享，朋友是單親媽媽，領三倍券回家後，就讀國二的孩子便吵著要屬於他的3000元，被告知要用來補貼家用後，竟怒嗆「這是政府發給的，是屬於我的，你這是侵占」。讓媽媽氣得直呼，你說是你的，就拿出1000元，這3000元馬上就給你，孩子聽完就氣得甩門回房，而此事也引發網友熱議。

對此，律師林智群昨在臉書PO文表示，用小孩名義領取的三倍券，應分為兩個部分來看，首先是自付1000元的部分，這是媽媽由出錢換取的，應該屬於媽媽，而沒有出錢的小孩，不能主張連這部分都是他的。

林智群也說，剩下的2000元的三倍券，則是政府給小孩的福利，只要是國民就可領，性質較接近無償贈與，應屬於小孩的特有財產。

林智群指出，根據民法第1088條規定「未成年子女之特有財產，由父母共同管理。父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權。但非為子女之利益，不得處分之。」也就是說，爸媽可管理這2000元，但要用在小孩身上（為子女利益才可以）。

林智群也提到，這位單親媽媽的行為，他認為並不會構成侵占罪，因為父母有管理子女特定財產的權利，即使是持有，也不構成侵占罪，若不是用在小孩上，那也是民事糾紛問題，不會用到刑法。

(中時電子報)