《Yahoo Sports》在18日引用一名不願具名的NBA教練說法，NBA下一支超級強隊很有機會在奧蘭多迪士尼世界產生，且是無法避免的現實情況，因為封閉的復賽地點，製造更多球員或教練近距離互動的機會，自然私下招募球員的情況難以避免。

「當我走進酒店，我會看到一名全明星球員出現在酒店大廳裡面，」這名不願具名的教練表示，「我們也會在坐電梯的時候碰到，如果我認識這名球員且希望和他見面，我可以隨時見到他，我們還可一起打高球或釣魚，聯盟根本無法可管。」

事實上這名教練並非危言聳聽，過往NBA禁止各隊高層在球季期間，私下接觸球員進行招募行為，但這種狀況到了奧蘭多迪士尼世界的封閉區域，根本等於直接全面開放，無論是球員、教練或球隊高層，幾乎都在飯店自由見面或聊天。

自從杜蘭特去年夏天從勇士跳槽籃網，NBA再也沒有擁有「三巨頭」的超級強隊，最多只是擁有兩名頂級球星的湖人、快艇等隊，假如某些有心人士真的打算重新打造超級強隊，奧蘭多迪士尼世界確實是個極佳場所，反正聯盟也管不了。

(中時 )