俄羅斯1對情侶不顧他人眼光，竟然在路邊草叢上演「活春宮」，一名大媽看不下去，氣得拿

出一塊木板，狂打這對情侶屁股10幾下，獲得網友狂讚。

據英媒《太陽報》報導，這場活春宮事件發生在斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Krai），一對情侶一時「性起」，就在路邊草叢開戰，女子的叫淫聲還引來路人觀看，結果1名大媽艾琳娜（Irina）實在看不下去，氣的拿起木板教訓這對野鴛鴦，打了2人屁股10幾下大板，短短1分鐘影片在網路上瘋傳。

影片中，艾琳娜拿著一片木板，氣沖沖的走向正在激戰的情侶，大聲喝斥完後，便使出吃奶力對情侶猛力狂打，讓淫叫聲瞬間變成痛苦哀號聲。這一幕全被目睹民眾拍下來傳上網，引起廣大網友熱議。

有網友大讚艾琳娜的行為非常正確，心理學家潘菲洛娃（Natalya Panfilova）也說，這名大媽屬於「守舊派人士」，才會有如此激動反應，把這對情侶當小朋友在打。

(中時電子報)