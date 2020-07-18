新北市衛生局墜樓的林姓女職員今在台中辦告別式，弘道老人服務基金會特地在粉專貼文表達追悼，並分享曾與她共事的點滴。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

新北市衛生局墜樓的林姓女職員今在台中辦告別式，弘道老人服務基金會特地在粉專貼文表達追悼，並分享曾與她共事的點滴。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

新北市衛生局墜樓的林姓女職員今在台中辦告別式，弘道老人服務基金會特地在粉專貼文表達追悼，並分享曾與她共事的點滴。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化》新北衛生局女職員告別式 弘道發文悼念

新北市衛生局林姓女職員本月3日深夜墜樓，生前在臉書貼千字長文控訴遭某物理治療所執行長性侵欺騙經過，引發社會嘩然；家屬今在台中舉辦告別式，弘道老人福利基金會許多曾與她共事的社工夥伴出席追思，更在臉書粉專貼文「曾經有個女孩」追悼，並附上林女美麗身影，指她將永遠是阿公阿嬤心中笑容親切的女孩。

貼文指出，林女原本是光鮮亮麗的百貨公司櫃姐，卻紮起馬尾轉進居家服務現場，面對質問「為何從事把屎把尿工作」，總是笑回因為喜歡看見長輩的笑容；以她溫柔又有創意的方式，打開阿嬤們的心防，體貼入微照顧長者們。

在弘道的支持下，林女在從事照顧秘書兩年後遠涉重洋到日本進行研修，看見日本「零約束」、「尊重照顧專業」及「追求安全的照顧工作環境」，領悟到照顧服務者在追求技術、專業外，更該有應得的尊重，期許台灣終將有「照顧革命」而眼神閃閃發亮。

貼文最後指出，林女曾經是弘道的好夥伴，今天告別式，面對年輕生命的隕落，感到萬般不捨。因此特地貼文與粉絲們分享，關於她在弘道的故事，以及透過她短暫卻活得用心的生命，讓我們看見不一樣的長照。文末並附上林女照顧長者們的照片，還有一張林女轉身回眸、巧笑倩兮的照片，並在照片說明寫下「啟程遠行，再見了天使。」令許多粉絲不捨、感嘆。

(中時 )