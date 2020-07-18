未來新大樓在民權路88巷與民權路口的示意圖。（金門縣府提供）

未來新大樓在民權路與光前路口的示意圖。（金門縣府提供）

新大樓以增進市區商業活力和擴大都市機能為目標。（李金生攝）

金門縣政府主導開發，全縣首件公辦都市更新案選定金城鎮西南門里公所及周界地區，規畫興建複合式功能的新大樓，未來做為西、南門里公用場所和社福公益空間外，也會引入商辦及商場，增進市區商業活力和擴大都市機能，預期將成為舊城區的新地標。

縣府財政處說明，坐落於金城鎮民權路與光前路交叉口的西南門里公所，不僅外觀老舊，內部屋頂水泥剝落、鋼筋外露，淪為危險建築多年，前縣長李沃士已有重建計畫，鎮公所及鎮民也建議結合周邊地區，納入都更整體規畫開發，但因私有權人眾多且意見分歧，以致未能順利推動。

楊鎮浯縣長上任後，基於解決里公所老舊建築和兼顧城區土地活化更新的考量，指示重新推動這項都更案。在委託專業顧問機構協助整合、溝通周邊私地所有權人，歷經1.5年後終於取得共識，並已初步完成建築開發量體規畫、估算容積獎勵項目與額度，以及各所有權人都更權利價值，作為後續辦理權利變換的基準，

同時也完成有意願參與的私有權人認同同意，據以作為都市更新單元。

財政處表示，緊接將辦理都更範圍內的所有權人說明會，並於年度內完成更新地區劃定，同時依據都更條例中政府主導專章的相關規定，在今年底前公開評選委託都更事業機構為實施者。

縣府評估指出，西南門里公所位於城鎮核心區域，未來透過都更可讓老舊城區獲得更新，提供優質住宅、商場需求及公益設施外，也期待本案成為金門都更的標竿，帶動城市民生經濟的繁榮發展。

(中時 )