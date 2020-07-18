Line群組、臉書社團近日流傳著一則影片，有犯罪集團會利用ATM側錄提款民眾的金融卡，3秒獲得帳號密碼，60秒領光戶頭存款，引起民眾恐慌、四處轉傳。對此，台灣事實查核中心證實影片只是謠言，台灣提款卡已晶片化不用擔心。

翻攝自臉書 笑笑貼圖網

影片中的男子說，這種犯罪手法在台灣很快就會發生了，「你的卡號、密碼3秒就被盜取，60秒後你回到家銀行的錢也沒了！」指出有人會在銀行ATM的讀卡機裝上側錄器、按鍵處裝攝影機，在民眾提款時不知不覺盜取帳號、密碼，以盜領戶頭存款，「所以大家一定要小心啊！插卡之前一定要看一下。」

對此，「TFC 台灣事實查核中心」在臉書指出，影片中的犯罪手法，台灣在2015年已經發生過類似事件，利用ATM插卡處、輸入密碼處裝設竊錄裝置，取得提款卡的磁條資料和密碼，製造偽卡盜取被害人的銀行存款。據財金公司指出，這部影片中的犯罪行為應該是在大陸發生，目前台灣提款卡已晶片化無法側錄，因此這種犯罪手法現在在台灣發生的機率非常低。

(中時電子報)