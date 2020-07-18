大陸新冠肺炎疫情反覆，新疆連續三日出現本土感染病例。據國家衛健委7月18日公布，7月17日0—24時，大陸新增確診病例22例，其中境外輸入病例6例，其中廣東3例、山東2例、福建1例；新增本土病例16例，均在新疆。

大陸7月17日無新增死亡病例，新增治癒出院病例21例，解除醫學觀察的密切接觸者129人，重症病例與前一日持平。境外輸入現有確診病例84例（其中重症病例3例），現有疑似病例3例。累計確診病例2004例，累計治癒出院病例1920例，無死亡病例。

本土病例方面，截至7月17日24時，現有確診病例252例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例78758例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83644例，現有疑似病例4例。

此外，新增無症狀感染者14例，境外輸入5例；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察9例，境外輸入佔7例；尚在醫學觀察無症狀感染者109例，境外輸入佔77例。

(中時 )