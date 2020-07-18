◎林口文化廣場 噴水池親子戲水

炎夏酷暑，免費玩水的公園不僅讓民眾省荷包又能讓孩子玩得透心涼，新北市林口區文化廣場噴水池每日於固定時間噴水10分鐘，市議員蔡淑君為了讓所有民眾能一同玩樂，日前提議設置無障礙坡道，水利局已施作完工，方便行動不便者一起玩水。

◎新月沙灣無重金屬汙染 戲水安啦

新月沙灣可以安心戲水了！竹北市民代表蔡蕥鍹月前要求市公所委請第三方公正單位，檢測新月沙灣的水質和空氣，檢測報告13日出爐，證實沒有重金屬和戴奧辛問題，25、26日海洋音樂季將湧現人潮。

◎大佳河濱戲水區 假日免費涼一夏

夏季高溫炎熱，北市大佳河濱兒童戲水區6日起定時噴水，北市水利處表示，大型圓圈、巨型花朵等多種造型噴水設施，假日免費開放，7至8月則每天開放，附近還有今年全新完工的海洋遊戲場，邀請民眾到場玩水、玩沙、溜滑索、盪鞦韆一次滿足。

◎桃園避暑勝地 體驗沁涼溪水

日頭赤炎炎，最適合到桃園復興吹天然冷氣！每年暑假都有北橫旅遊節，鬼斧神工的山林美景讓人心曠神怡，香甜多汁的水蜜桃冰涼消暑，還有有救生員駐守的小烏來戲水區、挑戰自我的宇內溪溯溪等，不論好友、親子、情侶或是家族旅遊，都非常適合到「桃園的避暑勝地」清涼一夏。

◎大安濱海樂園 揪團賞海景

台中大安濱海樂園擁有得天獨厚的自然景觀及沙雕場域，園區內的大安濱海豪華露營區將於25日試營運，7月1日正式對外開放。台中市觀旅局表示，試營運期間開放泳池免費使用，歡迎全家大手拉小手，一起體驗大安濱海樂園的全新風貌。

◎9000萬打造衝浪基地 中角灣百人追浪

新北市金山中角灣國際衝浪基地去年正式啟用，北觀處11日辦理首場大型「百人衝浪體驗營」，在教練帶領下，上百人一起體驗衝浪、SUP立槳，玩得不亦樂乎，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍昨也到場與民眾一起踏浪，直呼「好涼喔！」

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(中時電子報)