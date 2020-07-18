美國國務卿龐培奧13日發表聲明，對中國的南海主張橫加否定，宣稱：中國在南海U形線內的權利主張都是非法的，絕不允許中國在南海建立海洋帝國，對此新黨發表聲明，表態堅決反對美國政客狂妄無知的南海聲明，並警告民進黨政府莫賣台求榮。

新黨表示，這是美國第一次公然放下過去的中立假面具，就南海島礁主權以及海域權利問題採取了2016年7月12日南海仲裁庭同樣的反華立場，值得我們在臺灣的全體同胞，站出來多講幾句合情、合理、合法的中國話，給這位說謊成癮的美國國務卿聽聽。同時也給臺灣內部胸中無大志、腦中無法治的民進黨頭頭們聽聽。

首先新黨指出，之所以說這份聲明是狂妄的，主要是因為美國再度肆意地在南海地區，自我扮演員警角色，拿著大棒敲打任何他看不順眼的民族。但是世界如果需要員警，職權必然是由各國人民所賦予，為人類社會謀取和平發展的環境，而非不斷在世界各地炫耀武力，煽風點火，製造糾紛，甚至戰爭。

新黨指出，近年來美國藉口維護南海航行自由，經常派軍隊出入南海，實際上南海從來就沒有航行不自由的問題。即便在中國還是世界首富的時代，中國也從不阻攔其它國家的南海自由航行。1982年《聯合國海洋法公約》出臺之後，中國是首批締約國之一，更加重視本身以及其它國家的海上航行自由。對於南海的航行安全，自然也愈發關切。「21世紀海上絲綢之路」的構想，是延續鄭和航行的傳統，既沒有西方航海者的殖民野心，更完全無涉所謂「海洋帝國」的野心。

新黨質疑，美國對中國橫加污蔑，自己卻始終拒絕簽署《聯合國海洋法公約》，更對其他諸多國際條約，任意濫用或隨意毀棄，龐培奧此番發表南海聲明的目的，只是再度企圖打壓中國，希望維持自己的超級霸權地位，這種不思自省，反而任意指摘他人違法的狂妄心態，應該受到全體臺灣同胞的反對與拒斥。

其次新黨指出，之所以說美國的此一聲明是無知的，主要是因為它完全枉顧了南海的歷史與法律事實。中國對於南海U形線內諸多島礁的主權聲索和歷史性權利的主張，是有充分法理依據及其歷史證據的。但美國國務院完全不理會這些歷史證據，不但是可鄙的無知（或假無知）表現，也是對於我中華民族歷史文化的真實蔑視，在台灣的全體中華兒女絕不能接受這樣的無知與蔑視。

新黨提醒，南海是一個半封閉海。按照《聯合國海洋法公約》第123條的明文規定，閉海與半封閉海都是特殊的國際社區。域外國家對於其中有關海洋環境保護、生物資源開發以及海洋科學研究的事務，尚且需要接受周邊國家的優先權利，對於事關重要的軍事國防安全問題，當然更加需要尊重半閉海周邊域內國家的立場。看看美國作為北極圈內國家，在北極理事會內的另一種做派，就足以說明其表裡不一的自我矛盾立場。

美國迄今不參加《聯合國海洋法公約》，但是並不能剝奪公約所賦予南海半閉海社區國家的權利。美國國務院這一南海事務聲明的態度，不但是明白的假無知，更是真霸道。這是對全體南海半閉海社區內亞洲國家的蔑視。作為居住在南海北端臺灣的我們，當然要堅決反對、嚴肅駁斥美國的虛偽聲明。

至於美國國務院批評中國不接受南海仲裁結果，貌似尊重國際法，其實是對國際社會海洋法治的嚴重破壞。如果各國全面仿效美國私心設計並出資供應的南海仲裁，未來任何一個富有的國家，只要肯出大錢，就可以片面組織一個國際臨時仲裁庭、片面選任對自己有利的仲裁員、推出片面主張全贏的仲裁裁決，然後據為所謂的法律依據來拘束對方。這將是國際社會強淩弱、眾暴寡的大悲劇。

況且中國按照《聯合國海洋法公約》第298條的規定，早在2005年，也就是菲律賓提出強制仲裁程式的8年之前，就已經按照《聯合國海洋法公約》的規定，以書面提出了排除四類強制裁判的聲明（有趣且諷刺的是，美國比中國更早提出了這種排除強制裁判的聲明）。何況，如果美國真的那麼尊重彼臨時仲裁庭的裁決，美國（和日本）是否應該做個表率，按照該裁決對《聯合國海洋法公約》的121條的解釋，趕緊先把他們在太平洋上佔據的小島礁四周的專屬經濟區及大陸架主張，都完全自我否定、撤銷殆盡呢？

新黨痛批，美國自己不參加公約，自己不尊重仲裁裁決，卻口口聲聲要求守法的中國，應該怎樣，是一種何等荒謬、無恥的心態？最近幾年來，美國很多政客眼見中國各方面發展迅速，因此心生嫉妒與畏懼。面對南海爭端，中國始終堅持以友好談判來解決問題。而且在《南海行為準則》（COC）的社區談判進程中，並沒有美國的座位，南海周邊國家之間的談判，依然逐步顯現出了和平解決爭端的曙光。將來一旦談判完成，簽訂了南海區域安全與利益分享、環境共管的條約，美國將只能看著中國與其他南海鄰國，友好共用南海的資源與安全環境。這才是美國霸權難已跨越的心理障礙。

新黨痛批，民進黨政府對南海問題一知半解，為了少數政客個人的政治利益和權力欲望，心甘情願地隨著美國（和日本）起舞，這才是真正的賣台行為。畢竟我們在南海太平島（以及東海釣魚臺列嶼）的權利主張，都是基於國際法上的先占取得規則而來的。如果我們沒有了中國人民的身份，我們就沒有了先發現、先使用、先管理的歷史證據資格，只能將這些島礁主權拱手讓人，民進黨真的要繼續這樣賣台嗎？

新黨提醒，在台灣的我們，應聯合世界上所有以平等待我之民族，共同推動世界海洋的法治、人類社會的大同，才能為自己、為民族、為世界大多數互不相同的弱小民族文化，謀取平等、和平與自由的幸福！

(中時 )