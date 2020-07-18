《他就是那傢伙》播出後，黃正音、尹賢旻、徐志焄三人的感情受到觀眾熱烈討論外，超豪華客串群、配角精彩的演出，與主角的爆笑互動，替劇情增添許多有趣看點，讓首集收視是韓國無線台同時段的第一名，在網路的評論也獲得一陣好評。

台灣觀眾認識李鐘赫是從《紳士的品格》裡風流的咖啡廳社長，和韓綜《爸爸！我們去哪裡？》裡那個愛家愛子的俊秀爸，這次他客串《他就是那傢伙》，飾演與黃正音相親的對象，雖然只有短短三分鐘，一開場就滔滔不絕，認為老婆就是要在家相夫教子、侍奉公婆，將「大男人主義」表露無遺，徐玄珠（黃正音 飾）將其解讀為「喪偶式育兒」，直接懟到啞口無言，甚至還找來小鮮肉朴道謙（徐志焄 飾）友情救援。這段經典對白成為網友最喜歡看的橋段之一。

曾經在《W兩個世界》裡飾演漫畫助理的李施彥，現在是連載網絡漫畫的吳作家。他是女團宥娜的忠實粉絲，比起連載他覺得追星更優先，為了替心愛的偶像應援，謊稱媽媽生病，就是為了躲過「催稿狂魔」徐玄珠的糾纏，但徐玄珠無所不用其極，像是破窗而入，或到演唱會現場堵人，對手戲猶如偵探劇。

徐玄珠對所有作家來說是個惡夢，但剋星是她的父母，媽媽由在《德魯納》、《永遠的君主》出演，被稱為國民媽媽的黃英熙飾演，爸爸是參與《擁抱太陽的月亮》、《六龍飛天》的國民演員徐鉉哲飾演，劇中有許多伉儷情深小劇場，讓觀眾跟著劇情起伏，最後會心一笑。兩人和玄珠的互動，承包了整齣劇的笑點。

《他就是那傢伙》將於7月9日起，每周四五，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定7月18日起，每週六日晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播，8月10日起，平日晚間七點，在MOD354頻道《龍華影劇台》播出。

(中時電子報)