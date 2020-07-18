日本栽種葡萄世界聞名，每到產地台灣業者也會進口多種類日本葡萄，就連最上游的果菜市場，每串葡萄動輒也是數千元起跳，一般市井小民根本就買不起。不過日前日本一個批發市場的拍賣會中，竟有一串葡萄以日幣130萬元（約台幣36萬元）標出，等每一顆葡萄超過台幣1萬元，吃個2顆半就超過台灣最低薪資，真可說是葡萄界的愛馬仕！

綜合日媒報導，石川縣金澤市中央批發市場前（16日）舉辦拍賣會，由於去年「紅寶石羅馬」品種的葡萄以日幣130萬元（約台幣33.5萬元）標出，所以今年的拍賣會也格外引人注目，許多媒體早早就到場等待結果。紅寶石羅馬葡萄的審核標準相當嚴格，每顆約為3.1公分大、20公克重，口味部分則是酸味低、甜度需在8度以上，風味和特徵都相當明顯。

在金澤縣經營三間旅館的「白樂莊」打破去年最高價，以日幣130萬元拔得頭籌，創下日本葡萄拍買以來最高價記錄，讓種出這串葡萄的農民也相當開心。白樂莊的主廚坂本光隆說：「最近受到疫情影響，很多農民都苦不堪言，很高興可以幫助農民。」至於得標的這串葡萄，將經過主廚巧手，讓旅館的客人品嚐全日本最貴葡萄料理。

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(中時電子報)